Украинка Харлан стала обладательницей Кубка мира
26 июля, 2018, 11:32
Украинская саблистка Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию
Об этом сообщает Sportarena.
Ольга Харлан в общем зачете опередила россиянку Софью Великую и Анне Мартон из Венгрии.
Завоевать Кубок мира украинке не помешали неудачные выступления на нынешних чемпионате мира и Европы. На континентальном первенстве она выбыла в 1/8 финала, уступив румынке Бьянке Пасху. А на чемпионате мира не смогла защитить титул, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао.
Для Ольги Харлан это уже третья победа в общем зачете Кубка мира в карьере, ранее она завоевывала трофей в 2013 и 2014 годах. .
- На чемпионате мира в Китае украинка считалась главной фавориткой, но сенсационно уступила в 1/16 финала.
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