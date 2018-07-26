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Украинка Харлан стала обладательницей Кубка мира


фото: НОК України
Украинская саблистка Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию

Об этом сообщает Sportarena.

Ольга Харлан в общем зачете опередила россиянку Софью Великую и Анне Мартон из Венгрии.

Завоевать Кубок мира украинке не помешали неудачные выступления на нынешних чемпионате мира и Европы. На континентальном первенстве она выбыла в 1/8 финала, уступив румынке Бьянке Пасху. А на чемпионате мира не смогла защитить титул, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао.

Для Ольги Харлан это уже третья победа в общем зачете Кубка мира в карьере, ранее она завоевывала трофей в 2013 и 2014 годах. .

 

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