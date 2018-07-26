Украинцы скупили в Польше больше всего жилья среди иностранцев

26 июля, 2018, 20:08

Украинцы в 2017-м уже третий год подряд купили наибольшую площадь жилых помещений в Польше в сравнении с другими иностранными национальностями

Об этом пишет Dziennik.

В 2017-м граждане Украины приобрели квартир на площадь 70 тыс. кв. м, то есть на 16 процентов больше прошлого года, тогда как общий спрос иностранцев составил 264 тыс. кв. м. (за год +6%).

Из этого следует, что украинцы купили 27% площади, приобретенной всеми иностранцами (физическими лицами), то есть на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. На сегодня в Польше работает около миллиона украинцев.

Следующие места среди иностранцев занимают немцы, британцы, белорусы и французы. Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. В 2017 году иностранцы приобрели 1047 помещений в столице, то есть на 5 процентов меньше, чем на год раньше.

По данным Евростата, цены на жилье в Польше в 2017-м году выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим.