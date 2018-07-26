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Украина и Чехия договорились увеличить квоту для автоперевозчиков

Украина и Чехия договорились увеличить квоты двусторонних разрешений для автоперевозчиков на 2019 год

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"Увеличение объема товарооборота между Украиной и Чехией за I квартал 2018 года на 24% стало хорошей основой для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок. Делегации Мининфраструктуры Украины удалось увеличить квоту разрешений universal/в/из третьих стран на 500 штук, что составляет увеличение на 25% от предыдущей квоты 2018 года. Упомянутые разрешения вошли в квоту 2019 года для перевозчиков обеих стран", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров на 2019 год квота разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок будет выглядеть следующим образом:

  • 23 тыс. универсальных разрешений (+2 тыс. по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год);
  • 2,5 тыс. universal/в/из третьих стран (+500 по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год).

Чешская Сторона также согласилась либерализовать транзитные перевозки в виде пилотного проекта. После разработки механизма либерализации в рамках действующего законодательства обеих стран стороны подойдут к практическим наработкам введения самовольном транзита.

Подписанный по результатам переговоров протокол учитывает интересы перевозчиков обеих стран.

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