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Трамп пригрозил Турции "большими санкциями" за задержание американского пастора

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции введением "больших санкций" за длительное задержание американского христианского пастора Эндрю Брансона

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Соединенные Штаты наложат большие санкции на Турцию за длительное задержание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семейного мужчину и замечательного человека. Он сильно страдает. Этот невинный человек веры должен быть освобожден немедленно!" - написал Трамп.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в случае дальнейшего содержания Турцией Брансона его страна применит значительные санкции.

50-летний Брансон - христианский пастор-евангелист из Северной Каролины. Его обвиняют в шпионаже и "совершении преступлений от имени террористических групп, не будучи членом". По одному обвинению ему грозит 20 лет тюрьмы, по другим - 15 лет. Брансон решительно отвергает обвинения.

26 июля Брансона отпустили под домашний арест из-за проблем со здоровьем после 21 месяца за решеткой. Рассмотрение его дела отложили до 12 октября.

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