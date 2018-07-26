Телеканал "Еспресо" запускает новую программу о правах человека

26 июля, 2018, 12:04

В субботу, 28 июля, в эфире телеканала "Еспресо" выйдет премьерный выпуск программы "Человек и право с Борисом Захаровым"

Главная цель программы - освещать общественно значимые темы в сфере прав человека и обсуждать сложные вопросы на доступном для зрителей языке. Какова ситуация с правами человека в Украине и мире? Как защитить свои права? Как остаться людьми и не отравиться токсичной пропагандой? Все эти вопросы будет поднимать ведущий Борис Захаров.

"Гибридная война, развязанная Россией против цивилизованного мира, направлена на отступление от принципа верховенства права, на подрыв незыблемых ценностей – свободы, достоинства, прав человека, милосердия, на создание атмосферы страха. Российская агрессия спровоцировала наступление государства на права и свободы в различных странах, в частности, и в Украине, которая четвертый год подряд ведет вооруженную борьбу за независимость. Украина проходит сложный путь избавления от рудиментов советского прошлого и реформирования системы во время вооруженной агрессии РФ. Очень часто в ходе противостояния с Россией, а также в пылу политической борьбы за реализацию реформ мы забываем о правах человека, снижается планка восприятия насилия, вопросы безопасности становятся более актуальными, чем свобода. Последствия могут стать катастрофическими, ведь нельзя одолеть "русский мир" методами "русского мира"”, - рассказывает Борис Захаров.

Программа "Человек и право" – о вызовах и угрозах свободе и правам человека в Украине и мире, о том, какие существуют механизмы защиты, куда обращаться, если вы стали жертвой нарушения прав человека. Зрители узнают об истории успеха людей, которые смогли отстоять свои права.

Смотрите первый выпуск программы уже в ближайшую субботу в 16:05. Тема: "Пленники Кремля" - украинские политзаключенные в РФ.

Борис Захаров - правозащитник, глава управы Гуманитарной студии "Волна". Более 20 лет работал в правозащитных организациях: Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, один из координаторов Харьковского Евромайдана во время Революции Достоинства, автор книги "Очерк истории диссидентского движения в Украине" и статей в области прав человека, истории и культуры.