 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Телеканал "Еспресо" запускает новую программу о правах человека

В субботу, 28 июля, в эфире телеканала "Еспресо" выйдет премьерный выпуск программы "Человек и право с Борисом Захаровым"

Главная цель программы - освещать общественно значимые темы в сфере прав человека и обсуждать сложные вопросы на доступном для зрителей языке. Какова ситуация с правами человека в Украине и мире? Как защитить свои права? Как остаться людьми и не отравиться токсичной пропагандой? Все эти вопросы будет поднимать ведущий Борис Захаров.

"Гибридная война, развязанная Россией против цивилизованного мира, направлена на отступление от принципа верховенства права, на подрыв незыблемых ценностей – свободы, достоинства, прав человека, милосердия, на создание атмосферы страха. Российская агрессия спровоцировала наступление государства на права и свободы в различных странах, в частности, и в Украине, которая четвертый год подряд ведет вооруженную борьбу за независимость. Украина проходит сложный путь избавления от рудиментов советского прошлого и реформирования системы во время вооруженной агрессии РФ. Очень часто в ходе противостояния с Россией, а также в пылу политической борьбы за реализацию реформ мы забываем о правах человека, снижается планка восприятия насилия, вопросы безопасности становятся более актуальными, чем свобода. Последствия могут стать катастрофическими, ведь нельзя одолеть "русский мир" методами "русского мира"”, - рассказывает Борис Захаров.

Программа "Человек и право" – о вызовах и угрозах свободе и правам человека в Украине и мире, о том, какие существуют механизмы защиты, куда обращаться, если вы стали жертвой нарушения прав человека. Зрители узнают об истории успеха людей, которые смогли отстоять свои права.

Смотрите первый выпуск программы уже в ближайшую субботу в 16:05. Тема: "Пленники Кремля" - украинские политзаключенные в РФ.

Борис Захаров - правозащитник, глава управы Гуманитарной студии "Волна". Более 20 лет работал в правозащитных организациях: Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, один из координаторов Харьковского Евромайдана во время Революции Достоинства, автор книги "Очерк истории диссидентского движения в Украине" и статей в области прав человека, истории и культуры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать