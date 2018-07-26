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Синоптик рассказала забавный случай о погоде и сказала, где будут дожди

В западных и южных областях Украины сегодня и завтра еще будут продолжаться дожди, а на остальной территории страны будет сухая погода

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.ТВ.

"Циклон, который уже очень долгое время находится над Украиной, сместился южнее, но влияние его остается. Поэтому остается большая вероятность не только дождей, но дождей, переходящих в сильные ливни с соответствующими последствиями", - сказала Наталья.

Относительно вчерашнего ливня в Киеве Диденко рассказала о забавный случай. На одной из улиц, охваченных стихией, мужчина разделся и начал купаться.

"На моих глазах молодой парень, идущий по тротуару, разделся и стал плавать в воде, просто вдоль тротуара. Вот такой высоты была вода", - рассказала Диденко.

По ее словам, погода, подобная вчерашней, будет и сегодня, и завтра. Наиболее вероятны дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральных районах. Но в тех центральных, которые ближе к западной части.

"Завтра также в Одесской области пройдут дожди с грозами. На юге и востоке вероятность осадков меньше, но там будет жара, местами до +34 градусов", - сказала Диденко.

В Киеве и сегодня, и завтра остается большая вероятность дождей с грозами. Температура воздуха высокая.

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