Сотни мигрантов штурмовали границу в испанской Сеуте, 150 пострадавших

26 июля, 2018, 14:48

Группа из почти 600 нелегальных мигрантов штурмовала приграничный забор, отделяющий Марокко от испанского анклава Сеута

Об этом сообщает El Pais.

Попытка штурма стала одной из самых многочисленных и жестоких за последние несколько месяцев.

Мигранты начали штурмовать забор длиной более восьми км и высотой более 6 метров в самом уязвимом месте, где нет камер. Больше часа правоохранители пытались сдержать прорыв, в ответ мигранты забросали их различными предметами.

В результате ранения получили 22 правоохранителя. Кроме того, сообщается о 132 пострадавших мигрантах, 11 из которых были доставлены в больницу с ранениями, полученными в результате падения с забора.

Правоохранителям удалось задержать сотни мигрантов и вернуть их в Марокко. Мигрантов, которым удалось перебраться через забор, а таких в Красном кресте насчитали 592, отправили в центр временного размещения мигрантов.