Сотни мигрантов штурмовали границу в испанской Сеуте, 150 пострадавших
Об этом сообщает El Pais.
Попытка штурма стала одной из самых многочисленных и жестоких за последние несколько месяцев.
Мигранты начали штурмовать забор длиной более восьми км и высотой более 6 метров в самом уязвимом месте, где нет камер. Больше часа правоохранители пытались сдержать прорыв, в ответ мигранты забросали их различными предметами.
В результате ранения получили 22 правоохранителя. Кроме того, сообщается о 132 пострадавших мигрантах, 11 из которых были доставлены в больницу с ранениями, полученными в результате падения с забора.
Правоохранителям удалось задержать сотни мигрантов и вернуть их в Марокко. Мигрантов, которым удалось перебраться через забор, а таких в Красном кресте насчитали 592, отправили в центр временного размещения мигрантов.
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