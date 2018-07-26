 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сотни мигрантов штурмовали границу в испанской Сеуте, 150 пострадавших

Группа из почти 600 нелегальных мигрантов штурмовала приграничный забор, отделяющий Марокко от испанского анклава Сеута

Об этом сообщает El Pais.

Попытка штурма стала одной из самых многочисленных и жестоких за последние несколько месяцев.

Мигранты начали штурмовать забор длиной более восьми км и высотой более 6 метров в самом уязвимом месте, где нет камер. Больше часа правоохранители пытались сдержать прорыв, в ответ мигранты забросали их различными предметами.

В результате ранения получили 22 правоохранителя. Кроме того, сообщается о 132 пострадавших мигрантах, 11 из которых были доставлены в больницу с ранениями, полученными в результате падения с забора.

Правоохранителям удалось задержать сотни мигрантов и вернуть их в Марокко. Мигрантов, которым удалось перебраться через забор, а таких в Красном кресте насчитали 592, отправили в центр временного размещения мигрантов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать