Серия кровавых терактов в Сирии: погибших уже 215

26 июля, 2018, 13:32

Боевики "Исламского государства" убили более 200 человек на подконтрольной правительству территории на юго-западе Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть страны и наблюдателей.

Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейде. Террористы-смертники подорвали взрывчатку в городе Сувейде, еще несколько взрывов произошли в селах на север и восток.

Глава местного департамента здравоохранения в эфире радиостанции Sham FM сообщил о гибели 215 человек. 180 пострадали в результате нападений, среди них – 75 боевиков ИГИЛ.

По информации Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, нападавшие убили более 200 человек, включая большое количество гражданских лиц. В организации отметили, что это наибольшее количество жертв в провинции с начала войны.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейде, а затем подорвали взрывные устройства.