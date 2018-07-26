Серия кровавых терактов в Сирии: погибших уже 215
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть страны и наблюдателей.
Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейде. Террористы-смертники подорвали взрывчатку в городе Сувейде, еще несколько взрывов произошли в селах на север и восток.
Глава местного департамента здравоохранения в эфире радиостанции Sham FM сообщил о гибели 215 человек. 180 пострадали в результате нападений, среди них – 75 боевиков ИГИЛ.
По информации Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, нападавшие убили более 200 человек, включая большое количество гражданских лиц. В организации отметили, что это наибольшее количество жертв в провинции с начала войны.
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейде, а затем подорвали взрывные устройства.
- Ранее сообщалось о 180 погибших.
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