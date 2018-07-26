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Семьи политзаключенных получат по 100 тыс. грн от правительства

Кабмин принял решение о выделении по 100 тыс. грн материальной помощи семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав. Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тысяч гривен", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление мероприятий по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на территории ОРДЛО.

  • По словам Уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, Рада заложила в бюджет на поддержку политзаключенных и их семей, в т. ч. на адвокатские услуги, значительные суммы, более 90 млн грн.
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