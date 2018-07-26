Сборная Украины опозорилась в полуфинале Евро-2018

26 июля, 2018, 16:55

Сборная Украины U-19 сыграла с Португалией в полуфинале юношеского чемпионата Европы

Чемпионат Европы U-19. Полуфинал

Сборная Украины крайне неудачно начала матч и пропустила уже на 2-й минуте. После навеса Хоти команду Португалии вывел вперед Педро Корейя, который сыграл на добивании после того, как украинский вратарь Владислав Кучерук отбил мяч перед собой. Продолжение игры оказалось еще ужаснее для украинцев. Еще в первом тайме дубли сделали Хота и Тринкау, а португальцы сделали счет безнадежным для наших футболистов.

Во втором тайме голов забитых не было, сборная Украины проиграла со счетом 0:5.

Другой финалист турнира определится сегодня в матче между сборными Италии и Франции.