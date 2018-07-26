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Сборная Бразилии определилась с судьбой главного тренера


фото: cbf.com.br
Бразильская конфедерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Тите

Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CFB).

Контракт со специалистом продлен до окончания чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году.

"На протяжении всего времени работы в сборной тренерский штаб демонстрировал талант, компетентность и самоотверженность", - сказал исполнительный директор CBF Рожерио Кабоклу.

Тите подчеркнул, что между руководством конфедерации и командой установились доверительные отношения, что поможет двигаться вперед.

"CBF предоставила нам все условия для достижения результата, и мы продолжим работать в этом направлении. Для нас это вызов, и мы рады принять его, теперь мы сосредоточимся на предстоящих играх и турнирах", - отметил тренер.

  • Тите возглавил сборную Бразилии летом 2016 года, под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 20 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения.
  • Ранее из сборной Аргентины уволили главного тренера Хорхе Сампаоли.
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