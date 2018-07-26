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Российский омбудсмен посетила украинского политзаключенного Карпюка во Владимирском централе


фото: informator
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключенного - гражданина Украины Николая Карпюка

Об этом заявляет пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов, передает “Интерфакс-Украина”.

"Он сообщил, что у него нет никаких претензий ни к условиям содержания, ни к персоналу Федеральной службы исполнения наказаний", - рассказал пресс-секретарь.

По словам Зловедова, Карпюка держат в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком. Отмечается, что Москалькова посетила Николая Карпюка в среду вечером по просьбе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Николай Карпюк был осужден в 2016 году судом Грозного. Его обвиняют в участии в боевых действиях в 1994-1995 годах на стороне чеченских боевиков и в убийствах российских военнослужащих.

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