Российский омбудсмен посетила украинского политзаключенного Карпюка во Владимирском централе
Об этом заявляет пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов, передает “Интерфакс-Украина”.
"Он сообщил, что у него нет никаких претензий ни к условиям содержания, ни к персоналу Федеральной службы исполнения наказаний", - рассказал пресс-секретарь.
По словам Зловедова, Карпюка держат в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком. Отмечается, что Москалькова посетила Николая Карпюка в среду вечером по просьбе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Николай Карпюк был осужден в 2016 году судом Грозного. Его обвиняют в участии в боевых действиях в 1994-1995 годах на стороне чеченских боевиков и в убийствах российских военнослужащих.
- Напомним, 16 июня Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не дали встретиться с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-