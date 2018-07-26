Разбитые деревьями автомобили и затопленные переходы. Как ГСЧС ликвидирует последствия непогоды в Киеве
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве напомнили, что вчера, в результате непогоды, произошел ряд событий, для ликвидации которых привлекались подразделения ГСЧС, в частности:
- На ул. Довнар-Запольского на проезжую часть дороги упали 2 дерева. Освободили проезжую часть от поваленных деревьев спасатели. 6-ДПРЧ.
- На пр. Победы, 53, рухнул билборд. Щит упал на крышу припаркованной машины. В то же время рядом, на другой автомобиль, упало дерево. Работали на месте происшествия бойцы 18-ДПРЧ.
- На ул. Гарматная, 2, убрано 1 дерево работниками КАРС КГГА.
- На ул. Дегтяревской, 21, убрано 1 дерево работниками КАРС КГГА.
- На ул. Жилянской, 83/53, во дворе жилого дома на автомобиль упало дерево. На месте работали спасатели 4-ГПСЧ.
- На ул. Янгеля, 2, упало дерево во дворе жилого дома. На месте работал личный состав 18-ДПРЧ.
Впрочем, надо еще ликвидировать последствия падения дерева на 5-этажный жилой дом на улице Щербаковский, 32/38. Работы были частично приостановлены в связи с отсутствием на данный момент крупногабаритного автокрана 40 метров.
Также спасатели откачали 3402 м. куб. воды, затопившей некоторые подземные переходы и помещения:
- Проведена откачка воды из Соломенского суда, ул. Шутова, задействовались спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ).
- Проводились работы по откачке воды из подземного перехода на пр. Победы. На месте происшествия работали спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения .
- Провели работы по откачке воды с проезжей части дороги на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева. На месте происшествии работал личный состав 6-ДПРЧ и 26-ГПСЧ, а также КАРС КГГА
- Проведены работы по откачке воды из подземного перехода в районе Шулявского моста на пр. Победы. Работали бойцы 6-ДПРЧ.
Отметим, по словам синоптика Эспрессо Натальи Диденко, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного просохнут, а небо прояснится.
- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской. Также в Киеве сильные дожди залили улицы, тоннели и подземные переходы.
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