Разбитые деревьями автомобили и затопленные переходы. Как ГСЧС ликвидирует последствия непогоды в Киеве

26 июля, 2018, 09:17

Столичные спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшему от стихии населению города

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что вчера, в результате непогоды, произошел ряд событий, для ликвидации которых привлекались подразделения ГСЧС, в частности:

На ул. Довнар-Запольского на проезжую часть дороги упали 2 дерева. Освободили проезжую часть от поваленных деревьев спасатели. 6-ДПРЧ.

На пр. Победы, 53, рухнул билборд. Щит упал на крышу припаркованной машины. В то же время рядом, на другой автомобиль, упало дерево. Работали на месте происшествия бойцы 18-ДПРЧ.

На ул. Гарматная, 2, убрано 1 дерево работниками КАРС КГГА.

На ул. Дегтяревской, 21, убрано 1 дерево работниками КАРС КГГА.

На ул. Жилянской, 83/53, во дворе жилого дома на автомобиль упало дерево. На месте работали спасатели 4-ГПСЧ.

На ул. Янгеля, 2, упало дерево во дворе жилого дома. На месте работал личный состав 18-ДПРЧ.

Впрочем, надо еще ликвидировать последствия падения дерева на 5-этажный жилой дом на улице Щербаковский, 32/38. Работы были частично приостановлены в связи с отсутствием на данный момент крупногабаритного автокрана 40 метров.

Также спасатели откачали 3402 м. куб. воды, затопившей некоторые подземные переходы и помещения:

Проведена откачка воды из Соломенского суда, ул. Шутова, задействовались спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ).

Проводились работы по откачке воды из подземного перехода на пр. Победы. На месте происшествия работали спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения .

Провели работы по откачке воды с проезжей части дороги на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева. На месте происшествии работал личный состав 6-ДПРЧ и 26-ГПСЧ, а также КАРС КГГА

Проведены работы по откачке воды из подземного перехода в районе Шулявского моста на пр. Победы. Работали бойцы 6-ДПРЧ.

Отметим, по словам синоптика Эспрессо Натальи Диденко, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного просохнут, а небо прояснится.