Пытался затормозить, но что-то не получилось: отец водителя Hummer рассказал свою версию событий

26 июля, 2018, 11:33

Водитель Hummer Кирилл Островский, убивший 10-летнюю девочку, якобы пытался затормозить и не собирался бежать с места ДТП

Об этом рассказал отец задержанного Олег Островский в беседе с журналистом ТСН.

Мужчина уверен, что сын не ехал на красный - предполагает, что авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на дорогу.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус - он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Ясное дело, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял (почему, - ред.), но или не сработали тормоза, или они сработали юзом, я не знаю точно, это мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо", - говорит Олег Островский.

Также отец утверждает, что Кирилл не находился под воздействием алкоголя или других веществ. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Кроме того, по словам Островского-старшего, его сын не собирался бежать с места аварии.

"Снять номера - это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем - и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать - он чуть ниже ее поставил", - заявил отец задержанного.

Семья водителя намерена "добиваться правды" и доказать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.