Путин подарил Трампу мяч с чипом внутри. Его могут использовать для шпионажа
Об этом сообщает издание Bloomberg.
В частности, маркировка на мяче указывает на то, что в нем находится чип с крошечной антенной, передающий сигнал на телефоны, находящиеся поблизости.
Впрочем, это не шпионское устройство, а функция мяча, разрекламированная компанией Adidas. В частности, на фотографиях с пресс-конференции в Хельсинки видно, что мяч имел логотип для коммуникации возле поля.
"Во время производства, чип NFC помещается внутрь мяча под этим логотипом, который напоминает значок сигнала Wi-Fi", - сообщается на веб-сайте Adidas.
Чип позволяет фанатам получать доступ к видео игроков, соревнований и другой мультимедиа, если они подносят свои мобильные устройства к мячу. Эта функция встроенная и в мяч, которым играли во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он продается на веб-сайте Adidas за $165.
В компании Adidas отказались комментировать, может ли чип быть взломан российскими хакерами. Впрочем, сейчас нет никаких предположений о том, что у таких мячей и чипов есть уязвимости в системе безопасности. Сам чип не может быть изменен, согласно описанию продукта на веб-сайте Adidas.
Тем временем на фотографиях с пресс-конференции нельзя определить, мог ли этот чип быть удален или заменен настоящим шпионским механизмом. Более того, мяч могли полностью подделать специально для этого события.
"Процесс проверки безопасности, который делается для всех подарков, провели и для футбольного мяча. Мы не собираемся дополнительно комментировать процедуры безопасности", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В настоящее время в администрации Трампа не говорят, были ли выявлены какие-либо изменения в мячи, или где мяч будут продолжаться в будущем.
- 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Во ее ходе последний и подарил Трампу мяч, который после этого проверили американские службы безопасности.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на полях широких международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов. Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции по Украине".
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- Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
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