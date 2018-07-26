Путин подарил Трампу мяч с чипом внутри. Его могут использовать для шпионажа

26 июля, 2018, 11:28

В мяче, который президент России Владимир Путин передал руководителю США Дональду Трампу во время пресс-конференции в Финляндии, есть чип-передатчик

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В частности, маркировка на мяче указывает на то, что в нем находится чип с крошечной антенной, передающий сигнал на телефоны, находящиеся поблизости.

Впрочем, это не шпионское устройство, а функция мяча, разрекламированная компанией Adidas. В частности, на фотографиях с пресс-конференции в Хельсинки видно, что мяч имел логотип для коммуникации возле поля.

"Во время производства, чип NFC помещается внутрь мяча под этим логотипом, который напоминает значок сигнала Wi-Fi", - сообщается на веб-сайте Adidas.

Чип позволяет фанатам получать доступ к видео игроков, соревнований и другой мультимедиа, если они подносят свои мобильные устройства к мячу. Эта функция встроенная и в мяч, которым играли во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он продается на веб-сайте Adidas за $165.

В компании Adidas отказались комментировать, может ли чип быть взломан российскими хакерами. Впрочем, сейчас нет никаких предположений о том, что у таких мячей и чипов есть уязвимости в системе безопасности. Сам чип не может быть изменен, согласно описанию продукта на веб-сайте Adidas.

Тем временем на фотографиях с пресс-конференции нельзя определить, мог ли этот чип быть удален или заменен настоящим шпионским механизмом. Более того, мяч могли полностью подделать специально для этого события.

"Процесс проверки безопасности, который делается для всех подарков, провели и для футбольного мяча. Мы не собираемся дополнительно комментировать процедуры безопасности", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В настоящее время в администрации Трампа не говорят, были ли выявлены какие-либо изменения в мячи, или где мяч будут продолжаться в будущем.