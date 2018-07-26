Промоутер рассказал, какой еще украинский боксер имеет большое будущее

26 июля, 2018, 14:35

Американский промоутер Том Леффлер рассказал, какого украинского боксера ждет большое будущее

Об этом сообщает Luckypunch.

По словам Леффлера большие перспективы у Сергея Богачука.

"У Богачука большой потенциал. Абель Санчес - отличный тренер для него. Я вижу то, как он работает на тренировках, учится у Головкина и Гассиева. Уверен, что его ждет такое же будущее. Сейчас у него 10 боев и все завершились победами нокаутом. У него выработался мексиканский стиль - а это рубка, много ударов, очень активный бокс. Людям нравится то, что Сергей показывает в ринге. Ведь люди любят нокауты. Почему Майк Тайсон был таким популярным? Потому что он всех нокаутировал. Я думаю, что Богачук благодаря нокаутам может стать таким же популярным, как и Головкин. У него есть потенциал, как у великого чемпиона", - сказал Леффлер, который является промоутером лучшего боксера мира независимо от весовых категорий, казахстанца Геннадия Головкина.