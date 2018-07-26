Проблема очередей за биометрическими паспортами решена, - МВД
Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в Facebook.
Как отмечает Аваков, на самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то 26 июля можно официально заявить: задержек в выдаче заграничных паспортов больше нет.
Сейчас задержка выдачи документа может быть объяснена лишь идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
"К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично остаются даже после деоккупации, потому что бумажные архивы скомпроментированны", - сообщил министр.
К сожалению, ажиотаж с получением паспортов создал проблемы для большого количества украинцев. Однако сейчас инфраструктура Государственной миграционной службы, мощности Полиграфкомбината "Украина" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.
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