Проблема очередей за биометрическими паспортами решена, - МВД

26 июля, 2018, 16:49

По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического заграничного паспорта

Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Как отмечает Аваков, на самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то 26 июля можно официально заявить: задержек в выдаче заграничных паспортов больше нет.

Сейчас задержка выдачи документа может быть объяснена лишь идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

"К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично остаются даже после деоккупации, потому что бумажные архивы скомпроментированны", - сообщил министр.

К сожалению, ажиотаж с получением паспортов создал проблемы для большого количества украинцев. Однако сейчас инфраструктура Государственной миграционной службы, мощности Полиграфкомбината "Украина" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.