 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Проблема очередей за биометрическими паспортами решена, - МВД

По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического заграничного паспорта

Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Как отмечает Аваков, на самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то 26 июля можно официально заявить: задержек в выдаче заграничных паспортов больше нет.

Сейчас задержка выдачи документа может быть объяснена лишь идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

"К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично остаются даже после деоккупации, потому что бумажные архивы скомпроментированны", - сообщил министр.

К сожалению, ажиотаж с получением паспортов создал проблемы для большого количества украинцев. Однако сейчас инфраструктура Государственной миграционной службы, мощности Полиграфкомбината "Украина" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать