Правительство утвердило стратегию информационной реинтеграции Донбасса. В чем она заключается

26 июля, 2018, 17:54

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правильная коммуникация и стратегический подход в работе с ключевыми аудиториями - жителями оккупированных территорий, украинским обществом и международным сообществом является важной предпосылкой восстановления территориальной целостности Украины. Эта коммуникация должна строиться вокруг человека, вокруг защиты гражданина Украины”, - отметила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, основная цель стратегии - обеспечение полноценного доступа граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, до общенационального украинского информационного пространства.

Согласно документу, полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса. Поэтому в условиях ограниченного вещания и других украинских СМИ, в частности Интернет-изданий, особое внимание будет уделяться следующим направлениям:

расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;

создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.

Реализация стратегии предусматривает усиление институциональной координации между органами исполнительной власти на центральном и на местном уровне с привлечением институтов гражданского общества.