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Порошенко учредил стипендию им. Левка Лукьяненко для поддержки заключенных Россией украинцев


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию им. Левка Лукьяненко для поддержки заложников, удерживаемых в российском плену

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки упомянутых лиц. Порошенко поручил Кабмину принять необходимые меры с целью выплаты стипендии уже в текущем году.

Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос относительно их социальной защиты.

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  • Напомним, украинский политик, диссидент, автор Декларации о независимости Украины Левко Лукьяненко скончался 7 июля в одной из больниц Киева. Лукьяненко - основатель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины и Герой Украины.


 

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