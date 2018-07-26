Помогают ли мозгу сладости: Супрун рассказала правду

26 июля, 2018, 14:49

Если вы думали, что конфеты, шоколадки и пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф. В то время как ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечается, что мозг как источник энергии может потреблять только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны - это правда. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу.

Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам.

"Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и мурашки на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики тут ни при чем", - пишет Супрун.

Кроме того, избыток сладкого быстро удаляется из крови и к нейронам не попадает. Поэтому хоть сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делает нас вялыми и сонными.

В то же время ограничение калорий и занятия спортом еще и как "запускают" работу мозга. Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), который способствует выживанию нейронов и их взаимодействию, а следовательно, обучению и памяти.

Для поддержки мозга, как и здоровья всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать.