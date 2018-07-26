Помогают ли мозгу сладости: Супрун рассказала правду
Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Отмечается, что мозг как источник энергии может потреблять только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны - это правда. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу.
Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам.
"Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и мурашки на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики тут ни при чем", - пишет Супрун.
Кроме того, избыток сладкого быстро удаляется из крови и к нейронам не попадает. Поэтому хоть сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делает нас вялыми и сонными.
В то же время ограничение калорий и занятия спортом еще и как "запускают" работу мозга. Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), который способствует выживанию нейронов и их взаимодействию, а следовательно, обучению и памяти.
Для поддержки мозга, как и здоровья всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать.
- Напомним, недавно Ульяна Супрун объясняла стоит ли спать днем и как долго.
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