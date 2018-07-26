Оккупанты обстреляли Объединенные силы, ранен украинский военный

26 июля, 2018, 18:36

В четверг, 26 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Террористы открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединский, Гнутово и Водяное. Кроме того, оккупанты обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами защитников Гнутово.

В результате боевых один украинский военный получил ранения.

Кроме того, в штабе ООС отметили, что 25 июля захватчики обстреляли шламонакопитель 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода - единственного на территории СНГ предприятия по централизованной переработки фенольной, нафталиновой и пиридиновых сырья, полученного как побочной продукции высокотемпературного коксования каменного угля.

Представители украинской стороны СЦКК обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя. Не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. Это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области.