Оккупанты обстреляли Объединенные силы, ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Террористы открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединский, Гнутово и Водяное. Кроме того, оккупанты обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами защитников Гнутово.
В результате боевых один украинский военный получил ранения.
Кроме того, в штабе ООС отметили, что 25 июля захватчики обстреляли шламонакопитель 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода - единственного на территории СНГ предприятия по централизованной переработки фенольной, нафталиновой и пиридиновых сырья, полученного как побочной продукции высокотемпературного коксования каменного угля.
Представители украинской стороны СЦКК обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя. Не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. Это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области.
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