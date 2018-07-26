Обрушение путепровода в Киеве: на ул. Телиги транспортный коллапс, мост еще не открыли
26 июля, 2018, 10:28
Движение транспорта по улице Елены Телиги, прерванное из-за обрушения путепровода на пересечении с улицей Кирилловской, до сих пор затруднено, на мосту убирают завалы
Об этом с места событий рассказал корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко.
По его словам, под мостом сейчас транспортный коллапс: вокруг ездит большое количество автомобилей, некоторые из них блокируют проезд трамваев, из-за чегоо последние движутся медленно. Автомобили также стоят в пробках.
Из-за оползня часть моста сдвинулась. Сейчас на путепроводе убирают электропровода и разбирают завалы, движение по мосту до сих пор не открыли.
- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской.
- Как объяснили в КГГА, возле путепровода был небольшой обвал на объекте, где выполняется капитальный ремонт путепровода. На старой части, которую еще не успели сделать, из-за большого объема воды, который шел по Телиги, вымыло 1,5 тыс. тонн песка из-под опор старого перекрытия и одна опора упала.
- Движение по улице Елены Телиги планируют полноценно восстановить сегодня к полудню.
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