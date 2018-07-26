Обрушение путепровода в Киеве: на ул. Телиги транспортный коллапс, мост еще не открыли

26 июля, 2018, 10:28

Движение транспорта по улице Елены Телиги, прерванное из-за обрушения путепровода на пересечении с улицей Кирилловской, до сих пор затруднено, на мосту убирают завалы

Об этом с места событий рассказал корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко.

По его словам, под мостом сейчас транспортный коллапс: вокруг ездит большое количество автомобилей, некоторые из них блокируют проезд трамваев, из-за чегоо последние движутся медленно. Автомобили также стоят в пробках.

Из-за оползня часть моста сдвинулась. Сейчас на путепроводе убирают электропровода и разбирают завалы, движение по мосту до сих пор не открыли.