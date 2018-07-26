Непогода в Киеве: в КГГА ответили на критику населения

26 июля, 2018, 12:28

В КГГА есть замечания к работе "чрезвычайщиков" по преодолению последствий непогоды, которая 25 июля накрыла Киев, однако от такого "никто не застрахован"

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, вчера в сторону столичной власти звучало большое количество критики, что город не был готов к такому стихийному бедствию.

"Я хочу сказать, что и в городах Европы, в Берлине, мы видели сейчас много информации, что в прошлом году были сильные наводнения, когда сильные осадки привели к подтоплению метро, проездов, мостов, станций, остановок и т.п. И никто из нас не застрахован от таких сильных осадков", - отметил Давтян.

По его словам, в Киеве вчера действительно было большое количество воды и, несмотря на то, что у КГГА "есть замечания к работе, к качеству коммуникаций", ведомство пытается их повсюду ремонтировать, но это работа не одного года.