Непогода в Киеве: в КГГА ответили на критику населения
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, вчера в сторону столичной власти звучало большое количество критики, что город не был готов к такому стихийному бедствию.
"Я хочу сказать, что и в городах Европы, в Берлине, мы видели сейчас много информации, что в прошлом году были сильные наводнения, когда сильные осадки привели к подтоплению метро, проездов, мостов, станций, остановок и т.п. И никто из нас не застрахован от таких сильных осадков", - отметил Давтян.
По его словам, в Киеве вчера действительно было большое количество воды и, несмотря на то, что у КГГА "есть замечания к работе, к качеству коммуникаций", ведомство пытается их повсюду ремонтировать, но это работа не одного года.
- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской.
- Также в Киеве сильные дожди залили улицы, тоннели и подземные переходы.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-