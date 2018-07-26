Не выходите из дома и следите за прогнозом погоды: советы от Супрун, как уберечься от непогоды

26 июля, 2018, 09:55

В МЗ напомнили украинцам ряд правил безопасности в случае осложнения погодных условий в связи с сильными ливнями, прошедшими в Киеве 25 июля

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она рассказала, что в соцсети видела много мемов о том, как киевляне вынуждены бороться со стихией и искать альтернативные способы передвижения.

В результате, она решила напомнить правила безопасности, если человека врасплох застала непогода:

Лучше не выходите без необходимости из помещения . Но если нет возможности остаться - зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.

. Но если нет возможности остаться - зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны. Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть большая глубина или опасные посторонние предметы.

или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть большая глубина или опасные посторонние предметы. Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон , кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.

, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь. Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами.

на улице под высокими деревьями или столбами. Отслеживайте прогнозы погоды . Проверяйте социальные сети - там можно быстрее узнать о проблемах на улицах.

. Проверяйте социальные сети - там можно быстрее узнать о проблемах на улицах. Если непогода застала вас в то время, когда вы за рулем, постарайтесь отыскать место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями , поскольку есть опасность падения веток. Если такой возможности нет - продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары.

, поскольку есть опасность падения веток. Если такой возможности нет - продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары. Помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях - обязательно вызывайте спасателей.

Отметим, по словам синоптика Эспрессо Натальи Диденко, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного посохнуть, а небо прояснится.

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