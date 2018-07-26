Не выходите из дома и следите за прогнозом погоды: советы от Супрун, как уберечься от непогоды
26 июля, 2018, 09:55
В МЗ напомнили украинцам ряд правил безопасности в случае осложнения погодных условий в связи с сильными ливнями, прошедшими в Киеве 25 июля
Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она рассказала, что в соцсети видела много мемов о том, как киевляне вынуждены бороться со стихией и искать альтернативные способы передвижения.
В результате, она решила напомнить правила безопасности, если человека врасплох застала непогода:
- Лучше не выходите без необходимости из помещения. Но если нет возможности остаться - зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.
- Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть большая глубина или опасные посторонние предметы.
- Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.
- Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами.
- Отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети - там можно быстрее узнать о проблемах на улицах.
- Если непогода застала вас в то время, когда вы за рулем, постарайтесь отыскать место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями, поскольку есть опасность падения веток. Если такой возможности нет - продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары.
- Помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях - обязательно вызывайте спасателей.
Отметим, по словам синоптика Эспрессо Натальи Диденко, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного посохнуть, а небо прояснится.
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- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской. Также в Киеве сильные дожди залили улицы, тоннели и подземные переходы.
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