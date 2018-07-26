На Львовщине мужчина спрятался от дождя под грузовиком и он его переехал

26 июля, 2018, 09:42

На Львовщине под колесами грузовика погиб мужчина, который спрятался под транспортным средством от дождя

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Происшествие случилось в среду, 25 июля, в Николаевском районе Львовщины. Под колеса грузового автомобиля Зил-131, за рулем которого находился 31-летний житель Каменко-Бугского района, попал 51-летний житель Тернопольской области.

Как предварительно установили правоохранители, на участке трассы между селами проводились работы по очистке придорожной полосы от сухих деревьев.

По словам очевидцев, погибший спрятался под грузовиком от дождя, а когда тот тронулся задним ходом, не успел выбраться из-под машины. Как пояснил водитель ЗиЛа, он, убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом и только тогда, когда автомобиль наехал на какое-то препятствие, вышел и увидел, что под колеса попал человек. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.