Краснокнижные крабы и креветки на 2 млн грн: на Николаевщине нашли незаконный вылов
26 июля, 2018, 10:12
На Николаевщине пограничники обнаружили краснокнижных крабов и около 17 тысяч креветок
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Правоохранители заранее получили информацию о возможном незаконном вылове на побережье Черного моря в районе Кинбурнской косы.
В ходе проверки оперативные правоохранители обнаружили четыре креветочних сети. В них находились 29 крабов, занесенных в Красную книгу Украины, и около 17 тысяч креветок.
Весь улов стоит более 2 миллионов гривен.
Креветки и крабы отпущены в природную среду, а запрещенные орудия лова изъяты.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-