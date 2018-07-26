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Краснокнижные крабы и креветки на 2 млн грн: на Николаевщине нашли незаконный вылов


фото: ДПСУ
На Николаевщине пограничники обнаружили краснокнижных крабов и около 17 тысяч креветок

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Правоохранители заранее получили информацию о возможном незаконном вылове на побережье Черного моря в районе Кинбурнской косы.

В ходе проверки оперативные правоохранители обнаружили четыре креветочних сети. В них находились 29 крабов, занесенных в Красную книгу Украины, и около 17 тысяч креветок.

Весь улов стоит более 2 миллионов гривен.

Креветки и крабы отпущены в природную среду, а запрещенные орудия лова изъяты.

 

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