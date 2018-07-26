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Конгресс США поддержал предоставление Украине $250 млн на безопасность, в том числе на летальное оружие

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение $250 млн на безопасную помощь Украине

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны". Сумма средств, которая выделяется министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", что предполагает помощь в усилении возможностей Украины в защите от кибератак. Госдепартаменту поручено представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Сейчас проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" должен поддержать Сенат и передан на подпись президенту США.

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