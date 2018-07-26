Количество жертв пожаров в Греции возросло до 83

26 июля, 2018, 15:50

Количество погибших в результате разрушительных пожаров в Греции увеличилось до 83

Об этом сообщает Ekathimerini.

Ранее сообщалось о 81 погибшем. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка).

Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек. Поиски пропавших продолжаются.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.