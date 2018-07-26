Количество жертв пожаров в Греции возросло до 83
26 июля, 2018, 15:50
Количество погибших в результате разрушительных пожаров в Греции увеличилось до 83
Об этом сообщает Ekathimerini.
Ранее сообщалось о 81 погибшем. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка).
Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек. Поиски пропавших продолжаются.
В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.
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