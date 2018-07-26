 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Количество жертв пожаров в Греции возросло до 83

Количество погибших в результате разрушительных пожаров в Греции увеличилось до 83

Об этом сообщает Ekathimerini.

Ранее сообщалось о 81 погибшем. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка).

Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек. Поиски пропавших продолжаются.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать