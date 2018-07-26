Клуб первой лиги опроверг слухи о трансфере Ротаня

26 июля, 2018, 13:01

Команда первой лиги "Рух" не приглашала футболиста сборной Украины Руслана Ротаня

Об этом заявил спортивный директор клуба Владимир Лапицкий, сообщает Footboom.

"Никаких предложений Ротаню по поводу его перехода в наш клуб сделано не было. Переговоры с футболистом не ведутся. Мы знаем Руслана как мастера высокого класса. С большим уважением относимся к нему, однако о дальнейших его планах в карьере, уверен, кроме самого футболиста не знает никто ", - сказал Лапицкий.

37-летний Ротань по окончании прошлого сезона покинул киевское "Динамо". В киевский клуб он перешел зимой из чешской "Славии" на правах свободного агента. Полузащитник сыграл за "Динамо" 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины. Это был уже второй приход Ротаня в киевский клуб, за который он играл с 2005 до 2008 года.

Большую часть карьеры Ротань выступал за "Днепр", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017. За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 100 матчей и забил 8 голов.