Как произошло полное затопление дороги под мостом на "Дорогожичах". Объяснение автодора

26 июля, 2018, 12:57

Дорога под мостом в зоне метро "Дорогожичи" вчера во время ливня была затоплена водой на 2 метра 20 см

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что на этом пересечении дороги должны были работать четыре насосные станции, которые должны откачивать любой поток воды из-под моста.

"Но, что произошло: по оценке экспертов, был перебой с поставками электроэнергии, сработала автоматика и автоматика, соответственно, выключила полностью четыре насоса", - подчеркнул Густелев.

По его словам, "ливень была сумасший", поэтому за очень короткое время, буквально "считанные минуты", эта "чаша" под мостом и была наполнена водой. На данный момент насосы уже работают.

Во время брифинга заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян заявил, что у КГГА есть замечания к работе "чрезвычайников" по преодолению последствий непогоды, которая 25 июля накрыла Киев, однако от такого "никто не застрахован".