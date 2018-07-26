Эксперты рассказали о степени повреждения обрушившегося моста в Киеве
Об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев во время брифинга, передает Эспрессо.TV.
Он рассказал, что по оценке института, проектировавшего реконструкцию моста, несущая конструкция путепровода не повреждена.
"Несущая конструкция этого путепровода не повреждена. Разрушение произошло на участке, находившемся на капитальном ремонте. Ни людей, ни транспорта, ни прохожих там не было. Поэтому даже теоритчески там не могло произойти какое-то бедствие. Там находились только работники компании, выполняющие капитальный ремонт и подготовленные к чрезвычайным ситуациям", - сказал Густелев.
Он отметил, что произошел размыв конуса и части конструкции переходной плиты. Также, повреждена опора, выполнявшая две функции: освещения и поддержки контактной сети для движения троллейбусов. Других разрушений нет.
"Часть песка, находившегося в конусе, вышла на Кирилловскую. Но больше чем 60-70 сантиметров нигде не было. По оценкам экспертов, более 1,5 тысячи кубов песка вышли на Кирилловскую. Но кроме приостановки движения по этим двум улицам - Телиги и Кирилловской, приблем больше нет", - отметил Густелев.
Сейчас уже ликвидированы главные последствия события: убрали упавшую электроопору и засыпали размыв. Единственное что - пока не полностью восстановили движение транспорта.
- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской.
- Как объяснили в КГГА, возле путепровода был небольшой обвал на объекте, где выполняется капитальный ремонт путепровода. На старой части, которую еще не успели сделать, из-за большого объема воды, который шел по Телиги, вымыло 1,5 тыс. тонн песка из-под опор старого перекрытия и одна опора упала.
- Движение по улице Елены Телиги планируют полноценно восстановить сегодня к полудню.
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