Эксперты рассказали о степени повреждения обрушившегося моста в Киеве

26 июля, 2018, 12:47

Мост на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги, который частично обрушился во время непогоды 25 июля, не получил серьезных повреждений

Об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев во время брифинга, передает Эспрессо.TV.

Он рассказал, что по оценке института, проектировавшего реконструкцию моста, несущая конструкция путепровода не повреждена.

"Несущая конструкция этого путепровода не повреждена. Разрушение произошло на участке, находившемся на капитальном ремонте. Ни людей, ни транспорта, ни прохожих там не было. Поэтому даже теоритчески там не могло произойти какое-то бедствие. Там находились только работники компании, выполняющие капитальный ремонт и подготовленные к чрезвычайным ситуациям", - сказал Густелев.

Он отметил, что произошел размыв конуса и части конструкции переходной плиты. Также, повреждена опора, выполнявшая две функции: освещения и поддержки контактной сети для движения троллейбусов. Других разрушений нет.

"Часть песка, находившегося в конусе, вышла на Кирилловскую. Но больше чем 60-70 сантиметров нигде не было. По оценкам экспертов, более 1,5 тысячи кубов песка вышли на Кирилловскую. Но кроме приостановки движения по этим двум улицам - Телиги и Кирилловской, приблем больше нет", - отметил Густелев.

Сейчас уже ликвидированы главные последствия события: убрали упавшую электроопору и засыпали размыв. Единственное что - пока не полностью восстановили движение транспорта.