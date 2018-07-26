Директора института МВД подозревают в нанесении государству ущерба на 14,4 млн грн

26 июля, 2018, 14:36

Киевская прокуратура объявила подозрение директору института МВД в нанесении убытков государству на сумму 14,4 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Установлено, что в 2009 году между институтом и “Киевгорстрой-1" заключен договор о приобретении здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.

Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владения так и не перешло. В результате договор приобретения недвижимости был расторгнут, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

В дальнейшем директор института, не приняв никаких мер для взыскания 14,4 млн гривен с предприятия-должника и не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом, а затем выставило его на продажу за $1,250 млн.

Своими действиями директор института нанес материальный ущерб государству в размере 14,4 млн гривен грн, а также юридическому лицу - правопреемнику обанкротившегося "Киевгорстрой-1”, в сумме 11,5 млн гривен.

На сегодняшний день руководителю института объявлено подозрение по статье "Злоупотребление властью", "Служебный подлог", "Мошенничество".