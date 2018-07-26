Директора института МВД подозревают в нанесении государству ущерба на 14,4 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
Установлено, что в 2009 году между институтом и “Киевгорстрой-1" заключен договор о приобретении здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.
Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владения так и не перешло. В результате договор приобретения недвижимости был расторгнут, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.
В дальнейшем директор института, не приняв никаких мер для взыскания 14,4 млн гривен с предприятия-должника и не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом, а затем выставило его на продажу за $1,250 млн.
Своими действиями директор института нанес материальный ущерб государству в размере 14,4 млн гривен грн, а также юридическому лицу - правопреемнику обанкротившегося "Киевгорстрой-1”, в сумме 11,5 млн гривен.
На сегодняшний день руководителю института объявлено подозрение по статье "Злоупотребление властью", "Служебный подлог", "Мошенничество".
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