Двое украинских военных получили ранения на Донбассе, потери врагов - 4 человека

26 июля, 2018, 07:25

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, противники 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска били по позициям у Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутова, Лебединского и Широкина.

Опорные пункты вблизи Песков накрыли огнем из миномета калибром 120 мм.

"За прошедшие сутки двое наших защитников получили ранения. По данным разведки, один оккупант погиб и трое - получили ранения", - отметили в штабе.

Сегодня российские наемники уже два раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Лебединского и Водяного.