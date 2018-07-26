Человек может управлять одновременно тремя руками, - ученые
Как пишет The Verge, ученые подключили добровольцам роботизированную руку через нейроинтерфейс и попросили их одновременно удерживать мяч между собственными руками и хватать предмет искусственной конечностью.
Однако большинство разработок предназначены для пополнения утраченных в результате потери конечности двигательных функций организма.
"Показатели вытекают из электрической активности мозга", - говорит Нисио - "Мы должны настроить все отдельно для каждого участника, выбирая правильные электроды и частоты ".
В ходе эксперимента ученые подключили добровольцам роботизированную руку, управляемую силой мысли, и попросили их удержать в своих руках поднос с мячиком.
Одновременно испытуемые должны были взять флакон с жидкостью с помощью искусственной конечности. Роботизированная рука была расположена таким образом, чтобы у участников эксперимента возникало ощущение, будто она выходит из тела.
В результате эксперимента ученые выяснили, что люди справились с данным заданием или очень хорошо, или очень плохо. Причина такой разницы заключается в индивидуальных особенностях людей, а именно их уровне координации движений и концентрации внимания, отмечается в исследовании.
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