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Человек может управлять одновременно тремя руками, - ученые

Исследователи из Международного исследовательского института телекоммуникаций доказали, что человек может одновременно управлять тремя руками

Как пишет The Verge, ученые подключили добровольцам роботизированную руку через нейроинтерфейс и попросили их одновременно удерживать мяч между собственными руками и хватать предмет искусственной конечностью.

Сейчас несколько исследовательских групп занимаются разработкой протезов, которые мужуть управляться нейронными импульсами. Это происходит так: датчики, установленные на устройствах, считывают сигналы сенсомоторной коры мозга и дают сигналы протеза.

Однако большинство разработок предназначены для пополнения утраченных в результате потери конечности двигательных функций организма.

Ученые под руководством Кристиана Пеналоза и Сюити Нисио решили выяснить, подходит ли технология для расширения возможностей здорового человека.

"Показатели вытекают из электрической активности мозга", - говорит Нисио - "Мы должны настроить все отдельно для каждого участника, выбирая правильные электроды и частоты ".

В ходе эксперимента ученые подключили добровольцам роботизированную руку, управляемую силой мысли, и попросили их удержать в своих руках поднос с мячиком.

Одновременно испытуемые должны были взять флакон с жидкостью с помощью искусственной конечности. Роботизированная рука была расположена таким образом, чтобы у участников эксперимента возникало ощущение, будто она выходит из тела.

В результате эксперимента ученые выяснили, что люди справились с данным заданием или очень хорошо, или очень плохо. Причина такой разницы заключается в индивидуальных особенностях людей, а именно их уровне координации движений и концентрации внимания, отмечается в исследовании.

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