Британские истребители в Румынии подняли для перехвата самолета РФ

26 июля, 2018, 14:30

Два британских многоцелевых истребителя четвертого поколения "Тайфун", базирующиеся в Румынии, были подняты для перехвата российского бомбардировщика

Об этом в четверг говорится в заявлении королевских ВВС Великобритании, информирует Reuters.

Сообщается, что два "Тайфуна" были подняты с авиабазы возле Констанцы на Черном море в ответ на действия российского бомбардировщика, который приближался к воздушному пространству НАТО.

"Российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО", - уточняется в заявлении.

"Тайфуны" короткое время патрулировали небо с целью сдерживания, а затем вернулись на базу.