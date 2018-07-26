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Британские истребители в Румынии подняли для перехвата самолета РФ


фото: sputnik
Два британских многоцелевых истребителя четвертого поколения "Тайфун", базирующиеся в Румынии, были подняты для перехвата российского бомбардировщика

Об этом в четверг говорится в заявлении королевских ВВС Великобритании, информирует Reuters.

Сообщается, что два "Тайфуна" были подняты с авиабазы возле Констанцы на Черном море в ответ на действия российского бомбардировщика, который приближался к воздушному пространству НАТО.

"Российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО", - уточняется в заявлении.

"Тайфуны" короткое время патрулировали небо с целью сдерживания, а затем вернулись на базу.

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