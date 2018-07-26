Британские истребители в Румынии подняли для перехвата самолета РФ
26 июля, 2018, 14:30
Два британских многоцелевых истребителя четвертого поколения "Тайфун", базирующиеся в Румынии, были подняты для перехвата российского бомбардировщика
Об этом в четверг говорится в заявлении королевских ВВС Великобритании, информирует Reuters.
Сообщается, что два "Тайфуна" были подняты с авиабазы возле Констанцы на Черном море в ответ на действия российского бомбардировщика, который приближался к воздушному пространству НАТО.
"Российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО", - уточняется в заявлении.
"Тайфуны" короткое время патрулировали небо с целью сдерживания, а затем вернулись на базу.
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