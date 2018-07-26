Белорус вывез из Украины 92 кг оленьих рогов, засунув их в бензобак
Об этом сообщила пресс-служба таможни Белоруссии.
21-летний безработный житель Брестского района возвращался из Украины на автомобиле марки "Фольксваген" и при пересечении границы выбрал для движения "зеленый" коридор. Мужчина заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат обязательному письменному декларированию.
Во время таможенного досмотра оказалось, что автомобиль оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке скрыто 92 кг распиленных оленьих рогов.
По предварительной оценке их общая стоимость составляет более 3,5 тысяч белорусских рублей или примерно 47 тысяч гривен.
Правоохранители начали административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Автомобиль 1992 года выпуска и незаконно перемещаемый товар изъят до решения суда.
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