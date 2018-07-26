Бэллью выдвинул Усику условие, при котором состоится бой
Об этом сообщает Boxingscene.
Бэллью готов драться с Усиком лишь в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором украинец владеет четырьмя поясами и является абсолютным чемпионом мира.
"Это должен быть бой за четыре пояса, иначе в этом нет смысла. Я знаю, что Усик хочет подстроиться под меня и готов драться в супертяжелом весе. Я не сказал бы, что уложиться в вес 90,7 фунтов это нерешаемая задача, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем. Вероятно, это будет немного болезненно, но я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика", - сказал Бэллью.
35-летний Тони Бэллью был чемпионом мира WBC в категории до 90,7 кг, однако два последних поединка провел в супертяжелом весе.
- Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым бросил вызов британцу.
- Экс-тренер украинца Джеймс Али Башир высоко оценил потенциал Усика в супертяжелом весе.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-