Бэллью выдвинул Усику условие, при котором состоится бой

26 июля, 2018, 09:27

Британский боксер Тони Бэллью выдвинул Александру Усику условие, при котором состоится поединок

Об этом сообщает Boxingscene.

Бэллью готов драться с Усиком лишь в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором украинец владеет четырьмя поясами и является абсолютным чемпионом мира.

"Это должен быть бой за четыре пояса, иначе в этом нет смысла. Я знаю, что Усик хочет подстроиться под меня и готов драться в супертяжелом весе. Я не сказал бы, что уложиться в вес 90,7 фунтов это нерешаемая задача, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем. Вероятно, это будет немного болезненно, но я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика", - сказал Бэллью.

35-летний Тони Бэллью был чемпионом мира WBC в категории до 90,7 кг, однако два последних поединка провел в супертяжелом весе.