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Армия Асада подняла сирийский флаг на границе с Голанскими высотами

Сирийские правительственные силы подняли флаг страны на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами через четыре года с тех пор, как они в последний раз размещались там

Об этом сообщает AFP.

Сирийский центр по правам человека сообщил, что силы Башара Асада вошли в буферную зону, отделяющую сирийскую территорию от Голанских высот и подняли там флаг.

"Силы режима подняли сирийский флаг над переходом Кунейтра, главным пограничным пунктом с оккупированными Голанами, через четыре года после потери контроля над территорией", - сказал глава центра Рами Абдель Рахман.

Он добавил, что правительственные войска и полицейские подразделения вошли в разрушенный город Кунейтра, который находится в буферной зоне, после того, как оппозиционные силы покинули этот район.

Сирийское государственное агентство Sana подтверждает, что подразделения армии вошли в старую часть города Кунейтра, "а отряды саперов приступили к разминированию мин и взрывных устройств".

Также сообщается, что сирийская армия заняла шесть населенных пунктов на северо-западе провинции Дараа и юго-востоке провинции Кунейтра.

Напомним, сирийские правительственные войска 12 июля подняли государственный флаг на центральной площади в городе Дарья, на юго-западе страны.

Сирийская армия в течение последних недель ведет наступательную операцию, целью которой является захват части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которая еще находится в руках повстанцев.

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