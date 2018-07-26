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Антихакерский брелок: Google представила ключ, который хранит пароли пользователя

На конференции Google Cloud Next компания представила свою новую разработку Titan Security Key - это физический ключ, который служит идентификатором пользователя

Об этом пишет CNBC.

Изначально устройство задумывалось как ключ для входа в компьютерную систему, однако разработчики обещают расширить его функционал до хранения паролей от различных аккаунтов.

Есть две модификации устройства: с USB и Bluetooth, и оно не требует зарядки около полугода. Цена Titan Security Key пока неизвестна, но подобные ключи, которые уже появились на рынке, стоят около $ 20-25.

Разработчики обещают, что девайс должен "значительно повысить безопасность аккаунта пользователя: если хакеры смогут получить электронный пароль, то без физического ключа войти не смогут".

Ключ, который напоминает карту памяти USB, позволяет его владельцу обходить процесс ввода паролей. В дополнение к паролю устройство предоставляет уникальный ключ шифрования, поэтому им не сможет воспользоваться мошенник.

В Google рассказали, что уже около полугода используют подобные брелоки. Результатом стало общее уменьшение фишинга и практик обманного получения сведений через фейковые ссылки.

"С момента внедрения ключей безопасности у нас не было никаких сообщений о краже паролей или аккаунтов", - добавили в компании.

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