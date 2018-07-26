Антихакерский брелок: Google представила ключ, который хранит пароли пользователя
Об этом пишет CNBC.
Изначально устройство задумывалось как ключ для входа в компьютерную систему, однако разработчики обещают расширить его функционал до хранения паролей от различных аккаунтов.
Есть две модификации устройства: с USB и Bluetooth, и оно не требует зарядки около полугода. Цена Titan Security Key пока неизвестна, но подобные ключи, которые уже появились на рынке, стоят около $ 20-25.
Разработчики обещают, что девайс должен "значительно повысить безопасность аккаунта пользователя: если хакеры смогут получить электронный пароль, то без физического ключа войти не смогут".
2FA will protect you against you against other important attacks such as password being stolen from one site and used on another, or passwords databases being compromised. But any 2FA system that involves the user entering a code is phishable.— Shane Huntley (@ShaneHuntley) 22 июля 2018 г.
Ключ, который напоминает карту памяти USB, позволяет его владельцу обходить процесс ввода паролей. В дополнение к паролю устройство предоставляет уникальный ключ шифрования, поэтому им не сможет воспользоваться мошенник.
"С момента внедрения ключей безопасности у нас не было никаких сообщений о краже паролей или аккаунтов", - добавили в компании.
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