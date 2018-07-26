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1030-летие крещения Киевской Руси: из-за крестного хода в центре Киева перекроют ряд улиц

27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской к пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой к пл. Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Отмечается, что по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины в Киев планируется прибытие большого количества граждан из разных регионов страны.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил важность полного взаимодействия между всеми подразделениями, вовлеченными в обеспечение публичного порядка во время масштабных массовых мероприятий. В частности, речь идет о сотрудничестве и совместной координации сил Нацполиции, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других органов.

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