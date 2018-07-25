Звездный футболист из Хорватии ответил на трогательное письмо больной девочки

25 июля, 2018, 15:20

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич ответил на письмо своей маленькой поклонницы, которая борется с тяжелой болезнью

Об этом сообщает Хорватский футбольный союз в Instagram.

После чемпионата мира, где сборная Хорватии завоевала серебряные медали, Луке Модричу написала 5-летняя Селена Буньян, которая болеет острым лимфобластным лейкозом и последние шесть месяцев находится в состоянии ремиссии.

"Дорогой Лука, моя сестра помогает мне написать это письмо, потому что я еще маленькая и сама не умею. Мне всего 5 лет. Когда ты к нам приедешь? Однажды я отведу тебя на пикник, а потом ты нас проведаешь. Я очень люблю всех вас, но тебя особенно. Ты лучший игрок в мире. Я очень люблю смотреть, как ты играешь, и мне нравится, что ты не играешь грязно, как многие другие. Я подарю тебе цветок. Моей сестре нравятся Суба и Врсалько, маме - Вида. А я люблю тебя больше всех. Твоя Селена", - написала девочка.

Модрич получил письмо и написал своей поклоннице ответ.

"Дорогая Селена, я получил твое письмо, которое сделало меня очень счастливым. Ты волновалась за меня и сборную Хорватии, а мы изо всех сил старались ради тебя. Из-за таких храбрых болельщиков, как ты, мы всегда отдаем на поле все свои силы. Мы всегда чувствуем, что вы с нами! Суба и Шимье передают привет твоей сестре, Веда - маме, а я шлю тебе наилучшие пожелания и обнимаю. Твой Лука Модрич", - написал футболист, который отправил девочке свою футболку с автографом.