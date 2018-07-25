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Знаменитого футболиста Марадону поймали пьяным за рулем


фото: elcomercio.pe
Легендарного футболиста Диего Марадону в Аргентине сняли нетрезвым за рулем

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Один из телеканалов хотел взять интервью у Марадоны и застал его врасплох. Аргентинец предстал перед объективами камер за рулем своего авто пьяным. После общения с журналистами аргентинец отказался от поездки в таком состоянии.

 

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