Знаменитого футболиста Марадону поймали пьяным за рулем
25 июля, 2018, 12:54
Легендарного футболиста Диего Марадону в Аргентине сняли нетрезвым за рулем
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Один из телеканалов хотел взять интервью у Марадоны и застал его врасплох. Аргентинец предстал перед объективами камер за рулем своего авто пьяным. После общения с журналистами аргентинец отказался от поездки в таком состоянии.
- Ранее Диего Марадону презентовали на посту президента белорусского "Динамо" из Бреста, аргентинец появился на стадионе на броневике.
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