Задержка выплат пенсий: Гройсман поручил провести служебное расследование

25 июля, 2018, 12:32

В правительстве отмечают, что ответственность за возникновение задержки выплат пенсий в регионах несет руководство Пенсионного фонда

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки относительно пенсионных выплат, ведь Пенсионный фонд должен своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами.

"До конца недели (поручаю) урегулировать ситуацию", - подчеркнул Гройсман.

Премьер также назначил служебное расследование относительно действий руководителя Фонда и руководства в регионах.

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"Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы - недопустимо", - подытожил Гройсман.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса (ЕСВ).

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн в течение 24 июля", - отметили там.