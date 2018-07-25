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Ветераны Украины готовятся к чемпионату мира по самбо в Марокко

24 июля в Одессе начался сбор ветеранов самбо, в рамках которого украинская команда готовится к чемпионату мира в Марокко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это первый сбор в ветеранском движении и сразу международный. В частности, в нем принимают участие три представителя Литвы.

К сожалению не доехали ребята из Беларуси, но обещали приехать на заключительный сбор в Киеве. Сбор продлится до 29 июля.

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