Ветераны Украины готовятся к чемпионату мира по самбо в Марокко
25 июля, 2018, 07:27
24 июля в Одессе начался сбор ветеранов самбо, в рамках которого украинская команда готовится к чемпионату мира в Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Это первый сбор в ветеранском движении и сразу международный. В частности, в нем принимают участие три представителя Литвы.
К сожалению не доехали ребята из Беларуси, но обещали приехать на заключительный сбор в Киеве. Сбор продлится до 29 июля.
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