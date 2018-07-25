В Украине энергоблок АЭС впервые заработал на американском топливе
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.
24 июля впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse
"Это то, о чем мы договорились с Президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме и в Нью-Йорке. Это то, о чем я говорил с ним в Брюсселе во время Саммита НАТО. И мне очень приятно, что развитие нашего сотрудничества является чрезвычайно активным”, - заявил президент.
Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse— Петр Порошенко (@poroshenko) 24 июля 2018 г.
Это то, о чем мы договорились с Президентом США @realDonaldTrump во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время Саммита НАТО pic.twitter.com/3pqyUzOrLx
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