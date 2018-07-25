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В Украине энергоблок АЭС впервые заработал на американском топливе

Энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые заработал на американском топливе компании Westinghouse

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

24 июля впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse

"Это то, о чем мы договорились с Президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме и в Нью-Йорке. Это то, о чем я говорил с ним в Брюсселе во время Саммита НАТО. И мне очень приятно, что развитие нашего сотрудничества является чрезвычайно активным”, - заявил президент.

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