В суде будут рассматривать дело соорганизатора псевдореферендума в Лисичанске

25 июля, 2018, 13:38

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из организаторов псевдореферендума в Лисичанске

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 года местный житель организовал размещение избирательного участка в одной из школ Лисичанска, обеспечил доставку и хранение бюллетеней, а также после проведения незаконного голосования передачу их представителям т. н. "Центральной избирательной комиссии ЛНР".

Поэтому такие действия квалифицировали по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Но соорганизатор референдума скрывается от следствия и суда, поэтому его объявили в розыск. И на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве осуществили специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направили в суд.