В суде будут рассматривать дело соорганизатора псевдореферендума в Лисичанске
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 года местный житель организовал размещение избирательного участка в одной из школ Лисичанска, обеспечил доставку и хранение бюллетеней, а также после проведения незаконного голосования передачу их представителям т. н. "Центральной избирательной комиссии ЛНР".
Поэтому такие действия квалифицировали по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
Но соорганизатор референдума скрывается от следствия и суда, поэтому его объявили в розыск. И на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве осуществили специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направили в суд.
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