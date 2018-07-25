В Швейцарии футболист забил гол ударом от своих ворот
25 июля, 2018, 13:52
В чемпионате Швейцарии по футболу был забит гол ударом почти через все поле
Защитник "Лугано" Драган Михайлович выбивал мяч подальше от своих ворот, но он ударился перед штрафной площадкой "Сьону" перескочил через голкипера и оказался в сетке. Курьезный гол помог "Лугано" одержать победу со счетом 2:1.
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