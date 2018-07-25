В правительстве объяснили, почему Порошенко ветировал закон о криминализации контрабанды древесины

25 июля, 2018, 14:41

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон относительно предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, чтобы разрушить схемы незаконного обогащения

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Противно от реакции критиков президента на его вето с предложениями на закон № 5495, которым "заслуженные спасатели лесов" опять хотят убить двух зайцев: помочь зарабатыванию грязных денег и создать проблемы в наших взаимоотношениях с ЕС", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Она добавила, что один мораторий на вырубку леса уже есть, и благодаря такой "заботе" отрасль ушла в тень. По словам Климпуш-Цинцадзе, Порошенко наложил вето на консервацию схем и обогащение их выгодоприобретателей.

"Ведь его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за рубки - эти изменения и президент, и правительство поддерживают. Так, необходимо решать проблему через жесткий учет древесины, повышение уголовной ответственности за незаконные вырубки и "черную" продажу, через приоритизацию экологических задач. И это ни у кого не вызывает возражений", - заявила вице-премьер-министр.