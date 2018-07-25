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В правительстве объяснили, почему Порошенко ветировал закон о криминализации контрабанды древесины


фото: radiosvoboda
Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон относительно предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, чтобы разрушить схемы незаконного обогащения

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Противно от реакции критиков президента на его вето с предложениями на закон № 5495, которым "заслуженные спасатели лесов" опять хотят убить двух зайцев: помочь зарабатыванию грязных денег и создать проблемы в наших взаимоотношениях с ЕС", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Она добавила, что один мораторий на вырубку леса уже есть, и благодаря такой "заботе" отрасль ушла в тень. По словам Климпуш-Цинцадзе, Порошенко наложил вето на консервацию схем и обогащение их выгодоприобретателей.

"Ведь его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за рубки - эти изменения и президент, и правительство поддерживают. Так, необходимо решать проблему через жесткий учет древесины, повышение уголовной ответственности за незаконные вырубки и "черную" продажу, через приоритизацию экологических задач. И это ни у кого не вызывает возражений", - заявила вице-премьер-министр.

  • Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов". Документ вводит уголовную ответственность за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов необработанных с наказанием в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
  • 23 июля президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временный запрет экспорта дров.
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