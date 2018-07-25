В Китае запретили новость о некачественной вакцине для детей. Цензуру обошли с помощью блокчейна
Об этом пишет The Verge.
В начале июля трехмесячным детям в провинции Чженчун поставили некачественные вакцины против коклюша и столбняка, разработанные госкорпорацией Changsheng Bio-Technology. Более того, 252600 некачественных вакцин, изготовленных компанией, были проданы провинции Шаньдун.
Эти инциденты вскоре возмутили всю страну, и стали одной из самых заметных тем в таких местных социальных сетях, как WeChat и Weibo. Среди сотен статей на эту тему, материал "Король вакцин", написанный блогером под ником "зверь" (兽 兽shouye ), "стал вирусным", как один из первых кто затронул эту историю.
В статье проведено тщательное исследование истории компании и ее развития, до того как она стала одним из крупнейших производителей вакцин в Китае, продавая некачественные продукты.
Материал быстро попал под государственную цензуру - власть запретила публиковать статью о неэффективной вакцинации в СМИ и социальных сетях.
Тогда пользователи нашли другой способ распространить информацию - один из них отправил себе 0,001 ETH (около $0,47), добавив в метаданные транзакции текст о некачественной вакцине. В результате информация стала доступна всем пользователям - данные в блокчейне крайне трудно подделать, а запретить доступ к сети китайскому правительству пока не удалось.
Другой случай распространения критики через блокчейн - публикация в сети Ethereum открытого письма студента одного из китайских колледжей, который обвинил преподавателей в сексуальных домогательствах и травле.
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