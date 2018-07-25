В Китае открыли крупнейшую в мире фабрику 3D-печати

25 июля, 2018, 14:25

В китайском городском округе Иньчуань запустилась крупнейшая в мире фабрика 3D-печати

Об этом пишет China Daily.

Фабрика с 12 огромных принтеров за год напечатает продукции на десятки тысяч тонн, что в пять раз больше аналогичного по размеру металлургического завода.

Компания Kocel Group Limited, которой принадлежит фабрика, старается максимально автоматизировать весь рабочий процесс. На смену на завод выходит всего восемь человек, которые следят за процессом печати. Завод выглядит как огромное помещение с белыми стенами и кондиционерами, которые охлаждают воздух.

Издание отмечает, что на традиционном заводе для производства головок цилиндра автомобиля нужно сделать металлические литейные формы - с их помощью отливали 20 различных частей. Подготовка для специалиста подобного профиля занимала не менее шести месяцев. 3D-принтер может выпустить подобную деталь за один сеанс в несколько часов.